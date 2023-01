Stages di arteterapia per bimbi e ragazzi autistici o disabili: la Giunta approva il progetto

Stages di arteterapia "Arte, fonte di vita creativa" rivolto a bambini e ragazzi d'età compresa tra i 6 ed i 18 anni, di cui alcuni affetti dai disturbi dello spettro autistico. Ad approvare il progetto è stata la giunta municipale, sindaco Stefano Castellino in testa, di Palma di Montechiaro.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è "attivare progetti che consentano alle fasce più deboli della popolazione di potere fruire di momenti di socializzazione e sviluppo - è stato premesso - . Tra tali fasce deboli una parte importante è costituita dai disabili per i quali la proposta di attività formative assume anche una valenza terapeutica. Il progetto di 'Arteterapia' si è rivelato particolarmente efficace per l'integrazione dei disabili sia nei rapporti con i pari che nei rapporti con le rispettive famiglie".

Il progetto, approvato negli ultimi giorni dall'Esecutivo di Palma di Montechiaro, è stato presentato da Maria Lauricella, arteterapeuta regolarmente iscritta agli elenchi nazionali. Sono stati programmati 50 incontri di laboratorio artistico di cui 20 di terapia individuale per 2 utenti affetti da autismo, 20 per due gruppi di 5/6 bambini ciascuno in età 6-9 anni e 10 per i ragazzi tra 12 e 18 anni.

I costi del progetto, per tutti i cicli di incontri e per il materiale che sarà acquisito direttamente dal Comune, - è stato precisato nella delibera di Giunta - è stato quantificato dall'ufficio Servizi sociali in complessivi 5.075 euro, di 4.375 euro per onorari professionali e

700 euro per materiali di consumo.