Assistenza Asacom, il sindaco risponde a Codacons: "Tutto corretto, valuteremo azioni legali"

Rischia di finire ancora una volta in tribunale la polemica tra il Codacons e il Comune di Agrigento.

Ad attaccare, in una recente nota stampa, era stato il vice presidente del Codacons che aveva chiesto chiarimenti rispetto all'utilizzo delle risorse per l'assistenza alla comunicazione agli studenti disabili sostenendo l'assenza di atti deliberativi e del piano di riparto delle somme.

"Gli atti prodotti - dice una nota del sindaco - smentiscono clamorosamente le accuse. Con il verbale del 08 luglio 2020, il comitato dei sindaci dell’Aod1 (Agrigento, Aragona, Favara e Raffadali) ha incaricato il Dirigente pro tempore di avviare il piano di zona (prz) 2018/2019 e 2019/2020 “ponendo particolare attenzione” all’Asacom ossia il servizio di assistenza scolastica all’autonomia e alla comunicazione. Con il verbale del 19 febbraio 2021, il dirigente comandante, prima di dichiarare la conclusione dei lavori, ha rappresentato che 'i servizi del piano di zona verranno suddivisi secondo il principio del numero della popolazione e per ciò che riguarda l’asacom del numero di utenti assistiti'. Con verbale del 26 febbraio 2020, il comitato dei sindaci ha approvato il piano di zona redatto dall’ufficio di piano. Sicché non è veritiera la lamentata carenza di atti deliberativi e del piano di riparto. Ma non solo: l'amministrazione comunale, con deliberazione di giunta municipale 113 del 16 luglio 2021, ha fatto proprio il pdz che, trasmesso alla Regione, è stato approvato con prescrizioni, fatte proprie con deliberazione dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 04 novembre scorso".

Il distretto, ricostruisce ancora il sindaco, ha inoltre chiesto ai comuni di Aragona, Favara e Raffadali il numero di utenti che richiedono il servizio e ha ripartito gli importi tra i comuni.

"Si coglie l’occasione - continua Micciché - per ribadire che l'ufficio del distretto ha agito con correttezza, trasparenza e tempestività nell’interesse dei comuni interessati e che nessuna calunnia potrà scalfire stima e fiducia nell’operato dei suoi componenti".