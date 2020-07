Stabilizzazione del personale dirigente Asp, Farruggia (Cisl Fp): "Soddisfatti del risultato"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento mette a bando 179 posti della dirigenza, la Cisl Fp esprime apprezzamento per l’operato svolto dalla governance.

“Non possiamo che manifestare la nostra soddisfazione per quanto avvenuto – spiega Giovanni Farruggia, responsabile del dipartimento Sanità pubblica e privata – soprattutto per l’impegno profuso dal direttore amministrativo e direttore generale facente funzioni Alessandro Mazzara rispetto al raggiungimento della stabilizzazione del personale dell’Asp, facendosi pienamente carico della responsabilità di dare risposte a questi lavoratori. Ringrazio, inoltre, il direttore sanitario Gaetano Mancuso e la dirigente del settore Personale Beatrice Salvago. Non possiamo, da parte nostra, non rimarcare ulteriormente la necessità che, completate le procedure di stabilizzazione, ai sensi della Legge Madia, si provveda alle progressioni verticali di tutto il personale dipendente”