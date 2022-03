Direzione generale dell'Aica: ecco i tre professionisti che si contendono la poltrona

La selezione finale è stata programmata per giorno 28. Fra i 12 professionisti che hanno presentato la domanda, sono tre quelli ammessi a contendersi la direzione generale dell'Aica. Si tratta - secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia - di Achille Furioso, attuale presidente provinciale dell'ordine degli ingegneri che già in passato è stato commissario dell'ex ente Acquedotti siciliani; dell'ingegnere Domenico Armenio, ex capo del Genio civile e già presidente dell'Ordine e Claudio Guarneri, attuale direttore generale della Srr Ato4 Est.

La commissione ha già convocato i tre professionisti per il successivo step: il cosiddetto colloquio tecnico motivale. Fatta la selezione, il direttore generale dell'Aica avrà un contratto a tempo determinato per tre anni e prenderà il posto di Fiorella Scalia, attuale direttore generale provvisorio.