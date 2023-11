Distrutte 176 "carrette" di migranti in un mese, il neo direttore dell'ufficio Dogane a Lampedusa

Da settembre a fine ottobre, l'ufficio Dogane-Canale di Sicilia (sedi di Lampedusa e Pantelleria) hanno curato l’attività amministrativa e operativa per lo smaltimento e la distruzione di 176 imbarcazioni, contribuendo in modo determinante a ridurre i rischi ambientali che scaturiscono dagli eventuali affondamenti ai quali sono soggette le "carrette" che restano nello specchio di mare che circonda le isole di Lampedusa, Pantelleria e Marettimo. Il punto della situazione viene fatto dopo che, nei giorni scorsi, il neo direttore territoriale, nonché dirigente ad interim dell’ufficio delle Dogane-Canale di Sicilia, Teresa Rosaria De Luca è stata a Lampedusa. Il direttore ha dato il benvenuto al nuovo funzionario responsabile Carlo Brusca e al personale neoassunto che presta servizio a Lampedusa. L’occasione è stata utile per ricordare ai neoassunti l’importanza della delicata e peculiare attività istituzionale affidata all’Adm di custodia giudiziaria e successivo smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti provenienti dal Nord Africa non mancando di sottolineare la missione istituzionale dell’Agenzia nel perseguimento della lotta agli illeciti tributari ed extratributari.

Il direttore ha anche assistito alle operazioni di alaggio delle imbarcazioni, necessarie alle successive operazioni di smaltimento e distruzione, che si svolgevano in quei giorni al molo Favaloro. Durante l'estate, l’intensificarsi del flusso migratorio ha visto impegnati, senza sosta, i funzionari di Adm che con grande responsabilità hanno intensificato le attività operative tenendo il passo all’incremento del numero di imbarcazioni destinate alla distruzione.