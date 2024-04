Minacce di morte a due operatori dello sportello Aica, il presidente del cda Cantone: “Inaccetabile”

“Due nostri lavoratori dell’ufficio di Licata in via Giarretta sono stati minacciati di morte e, addirittura, in un secondo momento, avrebbero subito una seconda aggressione verbale da parte degli stessi soggetti che si sono ripresentati allo sportello con delle pistole in mano”. E’ questo il racconto del presidente del consiglio di amministrazione di Aica, Carmelo Cantone, che, insieme al direttore generale Claudio Guarneri, ha deciso di sporgere denuncia.

“E’ un fatto gravissimo e inaccettabile - ha aggiunto Cantone - che peraltro non rappresenta un caso isolato. Ci sono stati altri precedenti simili, sempre nei nostri uffici di Licata. A questo punto stiamo valutando seriamente l’ipotesi di sospendere il servizio allo sportello di Licata, almeno fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei nostri dipendenti. Sporgeremo denuncia alle forze dell’ordine. Non è possibile tollerare che dei bravi lavoratori debbano mettere a repentaglio la loro incolumità fisica senza poter disporre delle necessarie protezioni”.