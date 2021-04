Dipendente comunale positivo al Covid, chiuso per sanificazione l'ufficio Lavori pubblici

Il sindaco di Licata Giuseppe Galanti, con propria direttiva, ha disposto la chiusura temporanea per lunedì 19 e martedì 20 aprile degli uffici di via Giarretta del dipartimento Lavori Pubblici, Territorio e Ambiente per effettuare alcuni interventi di sanificazione.

Le attività sono state ritenute necessarie, a titolo cautelativo, dopo che è stato accertato un caso di positività al Covid-19 di un dipendente comunale.