Diodato in concerto in piazza a Lampedusa: "Con la musica voglio portare un abbraccio alla popolazione"

"Mi sono chiesto se potesse essere il momento giusto per andare a suonare in un luogo che sta attraversando un momento molto, molto, difficile. Ed ho pensato di sì perché con la musica voglio portare a Lampedusa, dove non sono mai stato, un abbraccio". Lo ha detto Antonio Diodato, conosciuto semplicemente come Diodato, il cantautore tarantino vincitore del Festival di Sanremo 2020 con il brano "Fai rumore". Diodato domani, per la sua penultima tappa del tour, sarà a Lampedusa. Intervistato da Rai Radio2, nel corso di "Radio2 Social club", programma condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, ha ricordato che la musica può tanto: "Abbiamo visto, in questi giorni, delle immagini bellissime di migranti che ballano in piazza. Mi piacerebbe arrivare e portare, con la musica, un abbraccio. Sarà un grande onore per me!".

Diodato sarà in concerto domani sera, in piazza Garibaldi, a Lampedusa.