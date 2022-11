"Tentata estorsione", la Dda chiede il rinvio a giudizio di quattro indagati

Il sostituto della Dda Alessia Sinatra chiede il rinvio a giudizio - per tentata estorsione - per il collaboratore di giustizia di Menfi Vito Bucceri, di 50 anni, difeso dall’avvocato Monica Genovese; Giuseppe Alesi, di 52 anni, di Menfi, assistito dall’avvocato Luigi La Placa; Tommaso Gulotta, di 57 anni, di Menfi, assistito dagli avvocati Giovanni Rizzuti ed Accursio Gagliano; Pietro Campo, di 65 anni, di Santa Margherita Belice, difeso dall’avvocato Ilenia Cannia. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. I quattro, in concorso tra loro e con un’altra persona, avrebbero compiuto - stando all'accusa formulata dalla Dda di Palermo - atti idonei a costringere un uomo di Castelvetrano (che ha presentato denuncia ai carabinieri di Menfi) a presentare le dimissioni da una società che operava nel settore dei carburanti rinunciando al pagamento degli stipendi arretrati e delle altre spettanze economiche derivanti dal suo rapporto di lavoro oltre ai benefici connessi a un periodo di malattia collegata a un precedente infortunio ed a procurasi in tal modo ingiusti profitti con altrui danno.

L’udienza preliminare si terrà il 21 dicembre prossimo dinanzi al gup, Cristina Lo Bue, del tribunale di Palermo. Si tratta di una vicenda venuta fuori dalle carte del processo di mafia "Opuntia" nel quale quasi tutti gli imputati sono stati assolti.