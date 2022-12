Dimissioni dell'assessore Picarella, Confcommercio: "Viene meno interlocutore capace"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Giuseppe Caruana, presidente di Confcommercio Agrigento, sulle dimissioni di Picarella da Assessore dell’amministrazione comunale di Agrigento.



Con le dimissioni da assessore di Francesco Picarella dall’amministrazione comunale di Agrigento, viene meno un interlocutore capace di comprendere appieno la sinergia che non può venir meno tra amministrazione e associazioni di categoria.



“La costante collaborazione intrapresa nel corso di questi anni ed in particolare con un settore chiave come quello guidato dall’ex Assessore, - dichiara Giuseppe Caruana, Presidente Confcommercio Agrigento - hanno permesso di apprezzarne sia la competenza dimostrata nella gestione dei settori che ha diretto, come quando è stato per il regolamento del centro storico, oppure per i diversi progetti presentati fra i quali quello relativo al consolidamento e al restauro dell’Arco di Calafato, il progetto su bando a sostegno città d’arte, su PON sicurezza legalità video sorveglianza porticciolo e lungo mare Falcone e borsellino, così come l’avviamento del riordino commerciale del mercato rionale di villaggio Mosè e il Walking Tour Experience con Tour Operator specializzati Incoming per fare qualche esempio ma anche le doti umane di una persona capace di incidere positivamente nell’amministrazione”.

“L’auspicio è che venga sostituito adeguatamente e al più presto perché la città di Agrigento non si può permettere un vuoto amministrativo in settori così importanti, - conclude Giuseppe Caruana - anche e soprattutto in un’ottica di tutela e guida delle piccole e medie imprese che costituiscono il nocciolo del tessuto economico della città”.

Auguriamo all’ex assessore Picarella di poter raggiungere nuovi e stimolanti traguardi e non solo come imprenditore del turismo della città di Agrigento.