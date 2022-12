Dimissioni assessore Picarella, il Codacons: "La città vuole conoscere i risultati"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

LA CITTÀ VUOLE CONOSCERE I RISULTATI E LA RELAZIONE SULL’OPERATO DEGLI AMMINISTRATORI CHE COLLABORANO COL SINDACO(prevista nello statuto dell’Ente)

Si è dimesso l’Assessore Picarella, uomo del Sindaco espres-sione della categoria degli imprenditori del turismo Agrigenti-ni, nessuna nota stampa da parte del sindaco, nessun post sulla pagina ufficiale del primo cittadino, eppure, sarebbe bello(oltre che obbligo del primo cittadino), a distanza di oltre 2 anni, dall’insediamento della Giunta Micciché, avere, da parte del Primo cittadino, un rendiconto dell’attività portata avanti da ogni suo collaboratore specie delle persone che lo stanno collaborando in giunta.

Sarebbe cosa giusta nei confronti della città e dei cittadini, as-sistere ad una conferenza stampa del Sindaco, che alla presenza dell’oramai ex Assessore Picarella, renda partecipe la città dei risultati raggiunti nelle deleghe a lui affidate, ringraziandolo eventualmente, per quanto fatto (sviluppo economico, promozione del territorio, tutela delle tradizioni, commercio, industria, agricoltura, artigianato e mercati, piano per il commercio, sportello unico per le imprese, eventi cittadini di promozione economica settoriale, turismo e Polizia Locale)

Ed invece ? Silenzio tombale, pagina ufficiale del sindaco, senza neppure un post di ringraziamento all’oramai ex assessore Picarella. Che succede al Palazzo?