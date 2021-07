Sindaco dimissionario per minacce? Anna Alba non nega: "Nessuna denuncia ma non ho vissuto bei momenti"

Anna Alba, sindaco di Favara che dal suo profilo Facebook ha annuciato le dimissioni, raggiunta telefonicamente dalla redazione di AgrigentoNotizie, motiva la decisione di fare un passo indietro e di lasciare le sorti dell'ente nelle mani di un commissario straordinario fino a ottobre prossimo quando la città di Favara sarà interessata dalle elezioni amministrative.

Sull'emergenza rifiuti, che è stata una delle cause che l'avrebbero indotta alle dimissioni, la sindaca pentastellata punta l'indice sulle istituzioni. "E' dovuta a una crisi economica importante e c'è indifferenza dello Stato e della Regione – dice al telefono Anna Alba – che non possono fare finta di non vedere come i Comuni stanno cadendo nel baratro. Mi sono sentita lasciata da sola – aggiunge il sindaco dimissionario di Favara –, fino a ieri abbiamo chiesto l'autorizzazione a conferire in un'altra discarica, ma non abbiamo avuto risposte, forse nei corridoi palermitani saranno in ferie".

Nella lettera di dimissioni apparsa sui social network il sindaco scrive di pressioni sociali, circostanza che la stessa ribadisce anche alla cornetta di AgrigentoNotizie: "Lo si evince – dice Anna Alba – dai commenti che si scrivono e nell'era dei social forse tutti si sentono legittimati a scrivere di tutto. Essere demonizzata – aggiunge il sindaco di Favara – criticata e fortemente attaccata, segna". Alla nostra domanda se avesse ricevuto minacce l'amministratrice comunale replica: "Non ho mai voluto fare denunce ma c'è stata una forte pressione, non ho mai temuto per la mia vita però non ho vissuto bei momenti".