Acqua della diga San Giovanni destinata a Licata, Brandara incontra Sammartino

Non vi sarebbero rischi per le coltivazioni di Naro rispetto all'utilizzo di parte dell'acqua a disposizione per irrigare le campagne di Licata.

A chiarirlo nel corso di un incontro istituzionale con il sindaco Maria Grazia Brandara è stato l’Assessore regionale alla Agricoltura Luca Sammartino.

"L'assessore - dice Brandara - ha assicurato che non c’è alcuna preoccupazione per gli agricoltori di Naro. Ha anche precisato di avere inserito nella proposta della Regione siciliana al Piano idrico nazionale l’invaso di Gibbesi, considerato il progetto del Consorzio di bonifica di Gela in favore delle campagne di Licata e ha assicurato, inoltre, che ogni opera sarà funzionale a tutto il territorio non penalizzando alcuno. Ho chiesto, all’Assessore che ringrazio a nome degli agricoltori naresi, così come mi ero impegnata in Consiglio Comunale, un ulteriore incontro allargato ad una delegazione del comune di Naro".