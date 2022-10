Diga Castello, la Regione approva i lavori di rimozione dei sedimenti: sarà aumentata la portata d’acqua

L’autorità di bacino della Regione siciliana ha finalmente programmato la pulizia di tre importanti dighe dell’isola. Tra queste figura anche la diga Castello, che raccoglie le acque del fiume Magazzolo, in territorio di Bivona. L’intervento servirà a liberare la struttura dai sedimenti che si sono accumulati nel corso degli anni, ripristinandone così la portata originaria e recuperando consistenti quantitativi d'acqua da destinare a fini potabili e irrigui.

In particolare il segretario generale dell'Autorità di bacino della Regione, Leonardo Santoro, ha approvato il “Progetto di gestione dell'invaso” per realizzare le opere di sfangamento.

Nella diga Castello i gestori dovranno dunque provvedere alla realizzazione di opere di dragaggio per liberare l'invaso da circa 15 mila metri cubi di sedimenti. Oltre a ripristinare la capacità originaria dell’invaso, gli interventi serviranno anche a impedire il deterioramento della qualità delle acque e dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

I gestori, tra l'altro, dovranno fornire annualmente all'Autorità di bacino i dati sui sedimenti asportati. Ogni 3 anni, inoltre, sarà necessario eseguire delle indagini batimetriche per verificare il rispetto delle previsioni del progetto di gestione.

Interfaccia di questi interventi sarà il tavolo tecnico che vede coinvolte tutte le strutture regionali competenti, ma anche alcuni esperti che si occupano del Pnrr, al quale si potrà attingere per finanziare gli interventi su alcune delle dighe.

Sarà l'Autorità di bacino ad approvare i successivi progetti che saranno via via presentati e in base ai quali potranno subito dopo cominciare i lavori di dragaggio. Sul materiale prelevato dal fondo delle dighe saranno effettuate analisi di caratterizzazione: in caso di esito positivo, potrebbe essere destinato agli agricoltori e utilizzato come fertilizzante naturale.