Raccolta differenziata e isola ecologica per la festa di Ognissanti, ecco le novità

Piccole novità sulla raccolta differenziata in occasione della festività di Ognissanti. Il prossimo 1 novembre, infatti, il servizio di “Isola ecologica mobile”, previsto come da calendario a Fontanelle, non verrà effettuato.

Assicurato invece il servizio di raccolta “porta a porta” che prevede il ritiro della plastica. Si raccomanda agli utenti di esporre il mastello giallo nell’orario previsto.