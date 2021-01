Coronavirus, esplode il numero dei contagi: +10 i positivi sull'isola di Martello

Il sindaco: "Dall'inizio della pandemia non c'è mai stato un numero così alto di casi, evidentemente le regole non sono state rispettate da tutti ma la condotta sbagliata di qualcuno"

Dieci nuovi casi di Coronavirus registrati tra ieri e oggi. E' questo il dato dei positivi a Lampedusa nelle ultime ore. Ad annunciarlo è stato il sindaco Totò Martello. Le persone positive sono: 7 in base ai tamponi fatti martedì, 3 da quelli fatti mercoledì.

"Dall'inizio della pandemia - dice Martello - sulla nostra isola non c'è mai stato un numero così alto di contagiati: evidentemente le regole non sono state rispettate da tutti ma la condotta sbagliata di qualcuno, quella sì che avrà conseguenze su tutti noi. Adesso serve ancora più attenzione, bisogna essere ancora più scrupolosi nel rispettare le norme e soprattutto non servono critiche né accuse reciproche, serve collaborazione e rispetto".