Rifiuti, ignoti alimentano il “cimitero” degli elettrodomestici della zona industriale

Da diversi anni, un tratto della strada provinciale 15-C di contrada San Benedetto, agglomerato industriale di Favara, Aragona e Agrigento è diventata una maxi discarica abusiva di rifiuti speciali. Dalle carcasse dei vecchi frigoriferi, ai mobili, da una vasta distesa di bottiglie in vetro al temuto eternit.

In contrada San Benedetto sorge il cimitero degli elettrodomestici

La strada, per intenderci è quella che conduce verso l’ospedale San Giovanni di Dio, non si tratta dunque di un’arteria isolata, collegamento densamente trafficato ma che non scoraggia gli autori di questi reati ambientali che continuano ad abbandonare liberamente rifiuti anche ingombranti e che, previa richiesta, potrebbero essere ritirati gratuitamente e a domicilio.