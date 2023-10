Diatribe personali ed astio fanno scoppiare la lite fra due famiglie: 2 feriti dopo la scazzottata

Che fra le due famiglie di favaresi non scorresse buon sangue era forse risaputo. Anche in passato vi sarebbero stati dissidi ed alterchi. Nessuno però forse s'aspettava che si sarebbe arrivati ad un'autentica zuffa. Ed è accaduto invece, nella tarda serata di sabato. Coinvolte appunto due famiglie che hanno iniziato a discutere per questioni personali e che poi sono venute alle mani.

Due uomini, i capi famiglia, a margine della scazzottata, sono rimasti feriti e sono stati portati, con ambulanze del 118, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Sul posto, scattato l'allarme, e prima che qualcuno si facesse seriamente male, sono accorse le pattuglie dei militari dell'Arma di Agrigento e quelli della tenenza cittadina.

Proprio ai carabinieri spetterà cercare di ricostruire, e laddove possibile fare chiarezza, cosa ha innescato la scintilla iniziale, cosa è accaduto e stabilire se vi sono o meno reati procedibili d'ufficio o se, invece, come appare probabile, servirà una querela di parte. E' certo comunque che non sono state usate armi, nemmeno bianche.