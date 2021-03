Di Rosa si scaglia ancora contro il parcheggio pluripiano, Mani Libere: "E' un fallimento amministrativo"

Giuseppe Di Rosa torna a scagliarsi contro l’organizzazione e la gestione del parcheggio pluripiano di Agrigento. In una nota inviata dal movimento “Mani Libere”, Di Rosa definisce tutto come un “fallimento amministrativo”. Ecco le sue parole

"Non entriamo nel merito della questione economica del mancato introito del comune di circa 250.000 € che mancano all'incasso delle casse comunali, perché lo faremo in separata sede con una disamina di ciò che sta accadendo dopo la conferenza stampa del sindaco. Oggi però al parcheggio pluripiano di Via Pietro Nenni ad Agrigento, servizi igienici impresentabili, e ascensori fuori uso. Eppure noi per primi paghiamo e qualcuno incassassa senza versare nelle casse comunali, tranne che non ci venga nascosto qualcosa. Vogliamo che Agrigento torni ad essere amministrata con trasparenza, non stiamo chiedendo la luna".