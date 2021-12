Devastata dal fuoco l'auto di un pensionato, è mistero sulle cause: avviate le indagini

Un incendio - sulla cui natura hanno avviato le indagini i carabinieri - ha distrutto l'autovettura, una Volkswagen Polo, di proprietà di un pensionato settantaseienne. L'inferno di fuoco e fumo è scoppiato all'alba nei pressi di via Spagna a Canicattì.

Scattato l'allarme, sul posto, in una manciata di minuti sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri. I pompieri, idranti alla mano, hanno subito circoscritto e spento l'incendio. Non sono però riusciti a salvare l'autovettura del pensionato che è andata completamente distrutta. Soltanto quando le fiamme sono state completamente domate, pompieri e carabinieri hanno potuto avviare il sopralluogo di rito per provare a stabilire cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale e dunque l'incendio. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, taniche o bottiglie sospette. Elementi indispensabili per parlare, fin da subito, di una matrice dolosa. Spetterà all'attività investigativa dei carabinieri - che è stata appunto già avviata - stabilire cosa sia successo e dunque la natura del rogo.

Appare scontato, ma non ci sono conferme istituzionali al riguardo, che già durante la notte i carabinieri possano aver provato a sentire il pensionato settantaseienne che, quasi certamente, verrà comunque riserntito per stabilire se abbia avuto o meno, nel recente passato, problemi o diatribe con qualcuno. Il danno economico che l'anziano ha subito non è stato quantificato e comunque non è risultato essere coperto da nessuna polizza assicurativa.