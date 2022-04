Giovane detenuto tenta di evirarsi, salvato e portato in ospedale dalla polizia penitenziaria

Un giovane detenuto canicattinese - recluso nella casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento - ha provato ad evirarsi. E' soltanto grazie al tempestivo, praticamente fulmineo, intervento degli agenti della polizia Penitenziaria se si è evitato il peggio. Il giovane è stato soccorso e immediatamente trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove i medici gli hanno applicato 27 punti di sutura alle ferite che si è provocato. Non è chiaro, non può esserlo, il motivo del gesto autolesionistico.

Per l'ennesima volta, in passato si sono registrati casi di tentato suicidio, è soltanto grazie all'immediato intervento degli agenti della polizia Penitenziaria - in servizio al carcere di contrada Petrusa - se si è evitato il peggio.