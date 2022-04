Va a pagare e si accorge di non avere più il portafogli: gli è stato sfilato in un locale della movida

Scopre di non avere più il portafogli nell’esatto momento in cui si accinge a pagare. Dopo una serata trascorsa, con amici, in uno dei locali della movida di San Leone, un ventunenne agrigentino ha scoperto che qualcuno era riuscito a sfilargli il portafogli dal giubbotto senza che se ne accorgesse. E lo ha scoperto appunto nell’esatto momento in cui era alla cassa per pagare le consumazioni. Il giovane, fra incredulità e rabbia, non ha potuto far altro che recarsi all’ufficio Denunce della Questura (si trova alla caserma “Anghelone” di via Crispi) e formalizzare una segnalazione, a carico di ignoti, per furto.

Nessun dubbio, non per il ragazzo infatti, che quel portafogli non può essergli scivolato e non può affatto averlo perso. All’interno del portafogli, oltre a denaro contante – una cinquantina di euro -, il ventunenne aveva la patente di guida, la tessera sanitaria e diverse carte bancomat. I poliziotti hanno raccolto la denuncia e subito avviato le indagini. Il primo passaggio investigativo è stato, inevitabilmente, quello di verificare se a presidio del locale di San Leone, o nelle immediate vicinanze, vi fossero o meno impianti di videosorveglianza.

Telecamere che potrebbero aver appunto ripreso qualcosa di interessante, qualcosa che potrebbe anche tornare utile all’attività investigativa degli agenti della polizia di Stato.