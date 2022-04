Depurazione, la struttura commissariale: via ai lavori per potenziare l’impianto

Dopo lunga attesa, prenderanno a breve il via i lavori per l'adeguamento e il potenziamento del depuratore comunale di Sciacca.

Gli interventi, che hanno un importo di 3 milioni di euro, sono stati consegnati al raggruppamento temporaneo di imprese che dovrà effettuarli nei prossimi mesi. La progettazione e le procedure sono state svolte dalla struttura del commissario unico per la depurazione Maurizio Giugni.

La realizzazione del secondo modulo del depuratore, insieme all’intervento di completamento della rete fognaria, permetterà l’uscita dell’agglomerato saccense dalla procedura di infrazione comunitaria 2004/2034, per cui l’Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea al pagamento di una sanzione pecuniaria.

“Oggi a Sciacca – spiega il subcommissario Costanza – siamo arrivati a un vero snodo: da una parte l’avvio dei lavori sul depuratore, dall’altra l’imminente firma del contratto per completare la rete fognaria e dunque consentire a zone fin qui rimaste scoperte o mal collettate di essere servite da un impianto con alte performance depurative in tutte le stagioni dell’anno. Un sistema insomma - conclude Costanza – in linea con le esigenze ambientali nazionali e locali, con l’attrattiva e le prospettive di sviluppo di Sciacca”.

L’intervento prevede il completamento dell’impianto di depurazione di contrada Bellante, che oggi raccoglie i liquami prodotti dalle contrade Isabella e Perriera, oltre che di una parte del Centro Storico. Il potenziamento permetterà di ampliare la porzione di utenza che potrà essere servita e consentirà l’allaccio all’impianto della porzione residua del centro abitato dei quartieri Cappuccini, Ferraro, zona Ospedale, nonché delle frazioni Foggia e San Marco.