Depuratori malfunzionanti e reti fognarie inesistenti: nuove audizioni in commissione Ecomafie

I fari della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti tornano ad accendersi sulla provincia di Agrigento e, soprattutto, sul quantomeno "carente" sistema di gestione dei reflui fognari.

Dopo i sopralluoghi dei mesi scorsi e l'audizione del sindaco Franco Micciché, la prossima settimana la commissione ascolterà tra gli altri il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio. A lui, verosimilmente, si chiederà il punto delle diverse inchieste che girano intorno alla gestione del servizio idrico, non fosse altro perchè più di una dicina di impianti furono negli anni passati posti sotto sequestro per varie irregolarità e violazioni, salvo poi essere riconsegnati tal quali alla Girgenti Acque.

La commissione ormai da mesi sta svolgendo uno specifico focus dedicato alla situazione della depurazione in Sicilia, considerato soprattutto come le pessime condizioni degli impianti stia provocando nel tempo innumerevoli sanzioni alla collettività da parte dell'Europa nonostante le risorse di fatto non vengano spese per carenza di progettazioni.