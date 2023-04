Depurazione delle acque, dalla Regione via libera a interventi urgenti in tutta la provincia: ecco dove

Pronto un finanziamento da 1,2 milioni di euro per la realizzazione di aclni interventi alle condotte fognarie e agli impianti di depurazione della provincia collegati ad eventi calamitosi. Lo prevede l'accordo di programma quadro stipulato fra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Regione siciliana, le cui modifiche sono state approvate nell'ultima seduta della giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità.

Si tratta di pere urgenti che saranno eseguite ad Agrigento con il ripristino della tubatura che dal condotto fognario di Pubblica sicurezza conduce i reflui in via Nettuno, danneggiata dalle continue mareggiate (157.633 euro); a Sciacca con il ripristino dell'impianto di sollevamento fognario "Bagni" (167.546 euro); a Realmonte (Ag) con la ricostruzione di un ponte tubo fognario crollato a causa dei temporali dell'inverno 2021-2022, in contrada Scavuzzo (83.196 euro); a Favara con il ripristino funzionale dei comparti danneggiati dal crollo del muro di sostegno all'interno dell'impianto di depurazione (151.168 euro).