Adeguamento dei depuratori, finanziati tre progetti per oltre 5 milioni di euro

Depuratori da adeguare alle norme: finanziati tre progetti in provincia di Agrigento. A dare notizia dell'ammissione di tre proposte da parte del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con risorse del Pnrr è il presidente dell'Ati Mimmo Gueli, sindaco di Santa Elisabetta.

Si tratta complessivamente di oltre 5 milioni di euro di lavori che interesseranno i comuni di Racalmuto (1.569.104 euro), Naro (2.943.285 euro) e Alessandria della Rocca (1.014.241 euro).

"Il Consiglio direttivo ed il presidente dell’Ati - si legge in una nota - esprimono grande soddisfazione per il risultato raggiunto, che contribuisce a migliorare e rendere più efficiente il sistema di depurazione nell’Ambito Territoriale di Agrigento, a dimostrazione del proficuo lavoro svolto dall’Ufficio dell’Ati in ossequio agli obiettivi di pianificazione degli interventi individuati dall’organo assembleare, in collaborazione con gli uffici del gestore unico Aica e del Comune di Alessandria della Rocca in gestione salvaguardata".