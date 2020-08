Depurazione e fognature a sud della città, dopo anni la svolta: via alla gara d'appalto

Sono state pubblicate dalla struttura commissariale unica: gli importi ammontano ad oltre 22 milioni di euro. Dopo anni di impasse e di profondissimo silenzio, sono state pubblicate da Invitalia, centrale di committenza del commissario unico per la depurazione Maurizio Giugni, le gare per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dei lavori della fognatura nella zona Cannatello – Zingarello e quella dei lavori di costruzione del nuovo depuratore consortile che servirà la fascia costiera di Agrigento e il comune di Favara.

Una svolta assolutamente inattesa che andrà a colmare un vero e proprio vuoto, sia di competenze che “fisico”, stante l’assenza di una rete fognante in quella parte del territorio comunale e l’inadeguatezza da un punto di vista tecnico sia del depuratore di Favara che quello del Villaggio Mosè, entrambi oggetto di contestazioni e sequestro da parte della Procura e tutti e due sottodimensionati in modo significativo rispetto ai reflui effettivamente che lì confluiscono.

Dopo l’approvazione della risoluzione del servizio con la Girgenti Acque da parte dell’Ati, i problemi derivanti dal sequestro giudiziario e, più di recente, le numerose “promesse” da parte della gestione commissariale targata Rolle, si era temuto che i lavori non sarebbero mai partiti e, di fatto, che il mare di Agrigento dovesse rimanere ostaggio dei reflui non perfettamente depurati provenienti da centinaia di abitazioni.

Invece, come avevamo raccontato, nelle scorse settimane la gestione commissariale ha scritto all’Ati chiedendo carte e si è attivato, mettendo a gara proprio lo scorso 30 luglio le due gare per un valore di oltre 20milioni di euro, 17 dei quali solo per il nuovo maxi depuratore da realizzarsi in contrada Timpa dei Palombi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi effettuerà i lavori, quindi, sarà scelto attraverso una procedura pubblica e competitiva, e anche questa è di fatto una novità: risale all’epoca dell’assessore regionale Vania Contrafatto il primo “stop” agli affidamenti diretti alla Girgenti Acque (che però l’Anac ha ritenuto legittimi) con conseguente stallo dei progetti, sia per quanto riguarda la depurazione sia per la realizzazione, ad esempio, della nuova rete idrica della città di Agrigento e non solo. Va comunque detto che, ad esempio, il progetto del depuratore sarà comunque finanziato con 5 milioni di euro circa provenienti proprio dal gestore.