Scala dei Turchi senza tregua, denunciate 31 persone: rischiano il carcere

Come preannunciato in un articolo di questa mattina, per la Scala dei Turchi è stato un week end da incubo. Dopo il blitz di ieri, da parte dei militari dell’Arma, sono fioccate le denunce. Nel dettaglio i militari hanno accertato la presenza sulla marna bianca di 31 soggetti, provenienti da varie località siciliane e diversi cittadini stranieri, i quali sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria, in quanto si sono resi responsabili del reato Wdi violazione dei sigilli, trasgressione punita dall'art. 349 del Codice Penale con la reclusione da sei mesi a tre anniW.

Alla vista dei militari, i tantissimi turisti presenti si sono allontanati velocemente, via mare e via terra, e nel giro di pochi minuti la scogliera era priva di turisti.

Questi soggetti, transitando da mare o scavalcando la recinzione, mettendo a rischio la propria incolumità, si sono ostinati a scavalcare la recinzione, che è risultata essere divelta in più punti, violando i sigilli posti a tutela del sito di notevole pregio ambientale e disattendendo le ordinanze di interdizione per salire ad ogni costo sulla famosa scogliera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come è noto la Scala dei Turchi, infatti, è interdetta dal 27 febbraio a seguito del decreto di sequestro preventivo di urgenza emesso dal Procuratore della Repubblica Dott. Luigi Patronaggio, in quanto vi è un concreto pericolo per i turisti e per i bagnanti, in considerazione dei numerosi crolli che hanno interessato l’area negli ultimi mesi.