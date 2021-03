I carabinieri li sorprendono ad abbandonare rifiuti: denunciati in due

Li hanno sorpresi mentre stavano abbandonando per strada spazzatura creando un'ampia discarica abusiva. Per questo motivo due empedoclini sono stati denunciati a piede libero per "trasporto e smaltimento di rifiuti non autorizzato".

I due, un 34enne già noto alle forze dell'ordine e sottoposto a libertà vigilata e un 49enne, erano impegnati da scaricare dalla propria Ape dei rifiuti di vario tipo in via Aldo Moro, creando una discarica di circa 30 metri quadrati che è stata adesso posta sotto sequestro.