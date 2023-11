Foglio di via obbligatorio per un 34enne: dopo la denuncia per ricettazione non potrà tornare a Caltanissetta

Per i prossimi tre anni, se non preventivamente autorizzato, non potrà rimettere piede a Caltanissetta. Fra i sei fogli di via obbligatori, firmati nelle ultime ore dal questore Pinuccia Albertina Agnello, ce n'è uno anche per un trentaquattrenne residente in provincia di Agrigento che è stato denunciato, alla Procura, per ricettazione.

Le sei misure di prevenzione, nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di condotte illecite nel territorio Nisseno, sono stati emessi dal questore appunto dopo l'istruttoria della locale divisione polizia Anticrimine. Tutte le sei persone raggiunte da fogli di via obbligatori non sono naturalmente residenti nel capoluogo nisseno, non svolgono alcuna attività lavorativa e non hanno interessi o legami di alcun genere in città. Fra questi, appunto, il 34enne residente in provincia di Agrigento che è stato denunciato dai poliziotti della sezione Volanti per il reato di ricettazione.