"Negarono contrattualizzazione a dentisti", nuove condanne per l'Asp

Nuove condanne per l'Asp per il mancato accreditamento di alcune strutture odontoiatriche. Gli studi dei dentisti Paolo Enzo Cammalleri, Pietro Jose Miceli, Fausto Armenio, Giuseppe Messina e Giuseppe Marrone, tutti operativi nella provincia di Agrigento - in particolare a Cattolica Eraclea, Burgio e Ribera -, già accreditati con il sistema sanitario regionale, avevano presentato all’Asp di Agrigento apposita richiesta di contrattualizzazione al fine di poter erogare, dietro assegnazione del relativo budget, prestazioni per conto del servizio sanitario.

L’Asp, tuttavia, rigettava le istanze delle cinque strutture odontoiatriche, le quali, pertanto, decidevano di rivolgersi alla giustizia amministrativa, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia.

In particolare, i legali censuravano l’illegittimità della condotta dell’Asp, rilevando come "la mancata contrattualizzazione di soggetti già accreditati in ragione di una asserita possibilità di soddisfare tutto il fabbisogno assistenziale ricorrendo alle strutture già contrattualizzate - fabbisogno, in realtà, tutt’altro che soddisfatto nel territorio su cui operano gli studi odontoiatrici - si ponesse in palese contrasto con i principi comunitari in materia di concorrenza".

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto i ricorsi proposti dai cinque studi odontoiatrici di Cattolica Eraclea, Burgio e Ribera e ha affermato "come il diniego di contrattualizzazione e alla conseguente assegnazione di un budget di soggetti accreditati viola le regole comunitarie in materia di concorrenza, precludendo l’accesso al mercato delle prestazioni sanitarie in favore del servizio sanitario pubblico e privilegiando illegittimamente i soggetti già contrattualizzati".

Per effetto della pronuncia, dunque, l’Asp di Agrigento – condannata anche al pagamento delle spese processuali – dovrà rideterminarsi sulle istanze presentate dai titolari degli studi odontoiatrici, provvedendo alle contrattualizzazioni.