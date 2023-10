Il verdetto

Dentista abusivo in clinica specialistica? Arriva la sentenza: 3 assoluzioni

Il giudice ha deciso per l’odontotecnico 50enne Fabrizio Cacciatore, per l’amministratore della “Cleardent” Salvatore Licata di 76 anni e per il direttore sanitario Antonio Longo di 46 anni: per tutti “il fatto non sussiste”