"Scaricano macerie in modo irregolare in centro storico": dopo la segnalazione del Codacons arrivano i carabinieri

"È in atto in pieno centro storico un abuso, scarico di inerti su terreno da parte di alcuni residenti proveniente da un fabbricato della zona stessa con relativo abbattimento di una costruzione".

A denunciarlo stamattina è stato il responsabile del dipartimento Trasparenza enti locali di Codacons Giuseppe Di Rosa. Sul posto, in via Farruggia (nella zona del quartiere del Rabato) si sono recati dopo la sua segnalazione i carabinieri, la polizia provinciale e la municipale che hanno accertato quanto stesse avvenendo e hanno avviato le verifiche necessarie. Sul posto anche l'assessore Gerlando Piparo.

E' però dai social che giunge una ricostruzione della vicenda, a firma di un abitante della zona. "Alcuni cittadini del centro storico dopo anni e anni di segnalazioni - scrive - stamane in buona fede ripeto in buona fede, mettono in sicurezza un muro cadente che insiste in una zona frequentata ogni giorno da bambini. In buona fede gli onesti cittadini del quartiere sono stati adesso denunciati per aver messo in sicurezza la zona togliendo il pericolo".