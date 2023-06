Abusivismo edilizio, dopo cinque anni ripartiranno le demolizioni

Lavori affidati, ma non consegnati. Così le demolizioni degli immobili abusivi sono state - fortunatamente - fatte dai cittadini proprietari degli stessi ma si sono poi fermate.

La vicenda, molto particolare, emerge dagli atti pubblicati dal Comune di Agrigento e affonda le proprie radici nel lontano 2018 quando la società "Patriarca" si aggiudica un appalto a contratto aperto i lavori demolizione dei manufatti abusivi sul territorio di Agrigento. Eravamo in una fase storica molto "calda" sul tema, con alcuni comuni che avevano rimesso in moto la macchina delle demolizioni (in larga parte di piccoli abusi, non interi edifici) su sollecitazione della Procura. Tra questi c'era il capoluogo che registrò una grande disponibilità alle demolizioni in autonomia da parte dei condannati.

Sarà stato per questo che, alla fine, non solo non si è speso un euro dei circa 40mila euro stanziati, ma soprattutto mai è scesa in campo la società "Patriarca", la quale tuttavia mancava del classico "pezzo di carta" per fare i lavori. Questo perché appunto la stazione appaltante, quindi il Comune, non ha mai consegnato i lavori al privato. Così nel 2022 l'impresa aveva firmato una diffida nei confronti dell'allora dirigente e d Palazzo dei Giganti intimando di consegnare entro 15 i lavori "con l'avvertenza che il contratto si riterrà risolto per inadempienza" in caso contrario.

In questo anno circa sono proseguite le interlocuzioni e oggi il Municipio rimette in moto il meccanismo, sostituisce tutti i tecnici coinvolti (andati tutti in pensione) e rende nuovamente disponibili le risorse risparmiate, cui si aggiungeranno nel prossimo futuro altrenttanti provenienti da un finanziamento regionale.