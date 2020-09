Demolisce auto sotto sequestro, cinquantenne salvato dalla prescrizione

Gli sequestrano un'auto perchè circolava senza assicurazione, sette anni dopo vanno a notificargli il provvedimento di dissequestro e lui stesso ammette di averla già demolita. I carabinieri, a quel punto, lo denunciano per "sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro".

La procura lo manda a processo ma, a distanza di otto anni, i fatti sono caduti in prescrizione e il giudice emette una sentenza di non doversi procedere". Si è concluso con questo verdetto il processo a carico di Gioacchino Taibi, 50 anni, di Agrigento.

L'imputato, che è stato difeso dall'avvocato Emilio Dejoma, è stato fermato a un normale posto di controllo stradale il 5 aprile del 2012. I carabinieri della sezione stradale gli sequestrarono la sua Peugeot 306 perchè non aveva l'assicurazione. Il mezzo, quindi, gli era stato affidato in qualità di custode.

Nel frattempo, la Prefettura di Agrigento - come prevede la procedura - aveva avviato un procedimento amministrativo connesso.

Taibi, secondo quanto ipotizzava l'accusa, avrebbe demolito l'autovettura di cui non avrebbe potuto disporre perchè sotto sequestro amministrativo e solo affidata in custodia. Al contrario, invece, Taibi avrebbe deciso di farla demolire e disfarsene avviando anche col Pra una regolare pratica di cessazione della circolazione del veicolo e chiedendo la cancellazione della targa.

La denuncia nei suoi confronti è scattata solo sette anni più tardi, precisamente il 13 marzo del 2019. I carabinieri, infatti, vanno nel suo domicilio per notificargli il provvedimento di dissequestro del mezzo per scadenza dei termini. Taibi, in pratica, anziché chiedere il dissequestro e avviare le relative procedure, aveva subito demolito il mezzo.