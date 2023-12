Dell'Utri: "Ho un tumore, i 30 milioni di Berlusconi? Temo di non riuscire a vedere finita la biblioteca nella Valle dei Templi"

Il periodo vissuto in carcere, il trauma subito dopo la morte di Berlusconi, il tumore. C'è tutto questo nella lunga intervista che Marcello Dell'Utri ha concesso a Il Giornale. L'ex senatore palermitano di Forza Italia ha confessato di non avere paura del tumore ma che in lui c'è la preoccupazione per "non riuscire a vedere finita la biblioteca che aprirà ad Agrigento, nella Valle dei Templi. A trecento metri dal tempio di Giunone - ha detto - un edificio restaurato per l’occasione ospiterà la parte della mia collezione di libri di argomento siciliano o di autori siciliani. Sarà la più grande e completa biblioteca tematica sulla Sicilia".

Non poteva mancare il cenno sul lascito di 30 milioni di euro nel testamento di Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno: "Stanno arrivando, la burocrazia è lunga. Sì, userò in parte anche quei soldi. Pagherò l’8% di tasse. Otto per tre, 24... Trenta meno due milioni e 400 mila euro: fa 27 milioni e 600 mila. Sono assillato da gente che mi chiede denaro ormai. Ma posso togliermi lo sfizio di acquistare qualche altro fondo librario, chissà".

E su Berlusconi, Dell'Utri ha confessato: "Mi manca molto. Mi mancano i pranzi del sabato con lui ad Arcore. Mi manca quando mi chiamava, anche di notte, perché aveva una cosa nuova da dirmi, un’idea, un progetto. Non staccava mai. Tre giorni prima di entrare al San Raffaele, dove sarebbe morto, mi invita a pranzo. Stava lavorando a un documento per definire le regole della nuova Forza Italia. 'Tu puoi fare il selezionatore dei candidati', mi disse...".

L'ex senatore, condannato in via definitiva a sette anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, ha parlato proprio del periodo vissuto dietro le sbarre. "Mi rispettavano - ha rivelato -. Ho dovuto smettere di bere caffè, dicendo che il medico me lo aveva proibito, perché a ogni passo mi chiamavano in una cella per offrirmelo. E così ho smesso anche di fumare il sigaro. Forse a volte il carcere fa bene... Comunque ho conosciuto persone incredibili. C’era un ucraino, scassinatore professionista, finito dentro perché tradito da un palo, che andava in giro con una scacchiera sotto il braccio cercando qualcuno con cui giocare. Io dissi: 'Non sono bravo, so solo come si gioca. Ma facciamoci una partita'. Fu così intelligente da farmi vincere la prima, così continuai... Non ho mai più vinto naturalmente. Mentre giocava mi spiegava i colpi che avrebbe fatto quando sarebbe uscito".

Infine Dell'Utri ha parlato della genesi di Forza Italia, il partito da lui fondato il 29 giugno 1993 con Antonio Martino, Gianfranco Ciaurro, Mario Valducci, Antonio Tajani, Cesare Previti, Giuliano Urbani e appunto Silvio Berlusconi di cui fu un collaboratore fin dagli anni settanta in Publitalia '80 e Fininvest Rai. "Dopo Mani Pulite - ha spiegato - Berlusconi capì che se non si fosse costituito un fronte moderato i comunisti avrebbero vinto le elezioni. Incontrò Segni, Martinazzoli e tanti altri... Alla fine si decise: 'Ho capito che dobbiamo farcelo noi un partito!'. 'E come?', dicevo io. 'Fallo tu, Marcello!. Sei un bravo organizzatore, scegli tu le persone'. Mi diede solo una regola. Non prendere nessuno che arrivava già dalla politica. Toccò a me dover cercare i candidati. Per 415 collegi... Fu così che comincia la selezione partendo dai quadri di Publitalia, che divennero i dirigenti di Forza Italia. Ho scelto i migliori stando attento a non distrarre gli uomini fondamentali per l’azienda".