Da sottopassaggio a rifugio per tossicodipendenti e senzatetto? Ecco le immagini

La catena alla quale era fissato il lucchetto di chiusura della grata di accesso è stata tranciata ed ecco quindi che il sottopassaggio che collega la piazzetta San Calogero di Agrigento con il viale della Vittoria e le altre arterie limitrofe, risulta attualmente accessibile.

I percorsi pedonali sotterranei, erano stati chiusi nel 2015 per delle infiltrazioni dovute alle acque piovane, da allora nessun intervento di manutenzione del Comune che provò anche con un bando, di affidare la gestione ai privati che ne avrebbero garantito la pulizia e la manutenzione. Nessun imprenditore però rispose alla chiamata di Palazzo dei Giganti e da circa 8 anni, i cancelli dei sottopassaggi sono sbarrati, tutti chiusi tranne quello di piazzetta San Calogero. Entrando, le luci dei corridoi sono accese e un forte olezzo di urina fa intuire che il luogo è frequentato. Sul pavimento ci sono diverse bottiglie di plastica che farebbero pensare al consumo di crack, la pericolosa droga che è molto presente anche nella città dei Templi. Alcuni cartoni e quello che potrebbe sembrare un vecchio giaciglio di fortuna, porterebbero invece all'ipotesi che il tunnel possa essere servito anche come rifugio per i senzatetto.