Monserrato e i suoi marciapiedi “giungla”: erbacce, strade dissestate e sporcizia regnano nell'intero quartiere

Monserrato, il quartiere periferico di Agrigento che conta circa 4 mila abitanti, vive ormai da anni, in una condizione di estremo disagio dovuto allo stato di degrado del suo territorio. L' abbandono delle periferie è un tema ormai datato e che probabilmente porta rassegnazione in molte famiglie che, passivamente ci convivono.

Facendo un giro lungo ciò che rimane delle strade di Monserrato, è difficile riuscire a trovare un luogo pubblico pulito e se c'è, si deve solo al buonsenso di alcuni abitanti che, armati di tanta pazienza, provano a restituire decoro o più semplicemente si mobilitano per ridurre il rischio dei danni degli eventuali incendi. Nessuno dei marciapiedi è ormai praticabile, erbacce di ogni specie li invadono e costringono i pedoni a spostarsi ai margini della carreggiata dove non è difficile imbattersi in qualche discarica di rifiuti.

In via Isola d'Elba, nello specifico, non si può più neanche passare a causa dell'altissima erba cresciuta ai bordi della strada. Le autovetture in transito vengono naturalmente graffiate e, fra pochissimo, non si potrà più transitare neanche a piedi.

Dinanzi alla scuola del quartiere, quello che un tempo era un piccolo parco urbano, adesso è solo una distesa di erba secca da dove emerge il rudere di un gioco per bambini e una panchina che, allo stato attuale, non vedrà nessun genitore sedersi. Il decespugliamento delle aree pubbliche, rientra nella ordinaria amministrazione della cosa pubblica, ma alle nostra latitudini invece, si trasforma in un vero e proprio problema per i cittadini e, di riflesso anche per l'immagine del territorio.