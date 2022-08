Degrado in città, il Codacons all'attacco: "Di chi è la responsabilità?"

"Sindaco, la colpa sarebbe delle Ditte, del Contratto, degli Incivili, delle passate amministrazioni (ma voi non eravate al governo della città? Lei

non era assessore?) ed allora, perché non rendete pubblici i dati che vi abbiamo richiesto e che per legge dovrebbero essere consultabili sul sito

del Comune?".

Ad attaccare l'Amministrazione comunale sul delicato, e conflittuale, tema della raccolta differenziata è il responsabile regionale del dipartimento trasparenza enti locali Giuseppe Di Rosa.

"Dal mese di ottobre 2021 - continua - abbiamo chiesto senza nessun risultato, al Comune con varie pec indirizzate al segretario comunale la ricognizione del personale in servizio presso le ditte; gli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti della differenziata; quanti rilievi sono stati avanzati alle ditte; i calendari di diserbo e spazzamento; come sono stati usati i soldi della premialità per la differenziata e come mai l’amministrazione non ha ricontrattato con le ditte per gli anni

2020/2021/2022 il quinto d’obbligo. Ed allora, sindaco, mentre giocate ancora con la salute pubblica, volete dirci di chi è la colpa?".