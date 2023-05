Orrore a San Leone: gattino ucciso a colpi di pietra

Orrore a San Leone, nel cuore dei luoghi del "passìo".

Sul lungomare, infatti, è stata ritrovata la carcassa di un gattino che parrebbe essere stato ucciso con una pietrata. Su quello che resta della testa, infatti, c'è un grosso masso.

A fare questa terribile scoperta, un passante, Franco Tedesco. "Qualche essere indegno di appartenere alla specie umana - ha scritto su Facebook - ha privato della vita colpendo con una pietra questo gattino. Invito chi ne ha la competenza a togliere questo scempio, insieme alla sporcizia e provvedere alla sistemazione della carogna".

Una vicenda che sta provocando reazioni comprensibilmente sconvolte, sia per quanto avvenuto al cucciolo sia per il fatto che nessuno sembra essersi accorto del fatto che la carcassa giace da settimane per strada.