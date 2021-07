Il nuovo decreto Covid: green pass, stato di emergenza e colori

La certificazione verde, "non è un arbitrio ma una condizione per tenere aperte le attività economiche", ha detto il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, che ha approvato il nuovo decreto Covid con le norme per il green pass, la proroga dello stato di emergenza e i nuovi criteri per determinare i "colori" delle regioni. "La scelta era tra procedere normalmente, con molte regioni in giallo perché i parametri precedenti sarebbero stati superati, oppure introdurre il green pass e cambiare i parametri", ha aggiunto.

"L'economia italiana va bene, cresce anche a un ritmo superiore a quello di altri paesi europei", ma "la variante delta del virus è minacciosa e si espande molto più rapidamente di altre", ha ricordato il premier Draghi in apertura della conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. "Altri paesi europei sono più avanti di noi nei contagi, ma abbiamo imparato che senza reagire subito la realtà che a noi pare distante di altri paesi si presenta qui con un intervallo relativamente ravvicinato. Quello che vediamo succedere altrove dobbiamo immaginare che possa ripetersi in Italia, in assenza di provvedimenti. Occorre però agire sul fronte del Covid-19. I provvedimenti che abbiamo preso oggi sono importanti perché introducono l'utilizzo della certificazione verde su base piuttosto estensiva, ma dobbiamo ricordare che il merito di questo miglioramento è stato della campagna vaccinale". Draghi ha comunicato che sui vaccini "l'obiettivo del governo è stato centrato e superato", invitando ancora una volta gli italiani a continuare a vaccinarsi. "L'estate è serena e vogliamo che rimanga tale. Il green pass è necessario perché si possa continuare. È una misura che dà serenità, non che toglie serenità", ha aggiunto.

"Proroghiamo lo stato di emergenza al 31 dicembre di quest'anno", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, prendendo la parola dopo Draghi. "Il green pass è uno strumento con cui gli italiani hanno a che fare da diverse settimane. Ne sono già stati scaricati 40 milioni. Vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi: questa è la strada principale se vogliamo metterci alle spalle la stagione più difficile che abbiamo affrontato", ha aggiunto. "Abbiamo deciso in accordo con le regioni che il tasso di ospedalizzazione sia il 'driver' per il cambio dei colori nelle regioni", ha spiegato poi il ministro.

La conferenza stampa di Mario Draghi

Dopo il Consiglio dei ministri la conferenza stampa del premier Draghi, insieme ai ministri Roberto Speranza e Marta Cartabia.

Green pass, colori, stato d'emergenza e nuove regole

Il green pass obbligatorio dal 5 agosto, secondo quanto filtra dalla cabina di regia, dovrà essere esibito solo al tavolo per bar e ristoranti, se la consumazione avverrà all'interno del locale: quindi non all'aperto né al bancone. Entrando in vigore all'inizio di agosto, gli operatori avranno così il tempo di adeguarsi alle nuove misure anti-Covid. Green pass obbligatorio anche per accedere alle palestre per fare sport al chiuso, come pure per andare a musei, cinema, teatri. Le discoteche resteranno chiuse, anche in zona bianca, secondo le anticipazioni. L'uso del green pass per accedere ai mezzi di trasporto pubblici (bus e metro) non dovrebbe essere nel dl anti-Covid che il governo dovrebbe varare nel pomeriggio, "ma dovrà essere affrontato a stretto giro", secondo l'Adnkronos, in merito ai temi affrontate in cabina di regia. Nel dl non ci sarà nemmeno l'obbligo di vaccinazione per i docenti e i dipendenti della scuola. Quanto ai nuovi parametri per i passaggi di colore legati al rischio Covid, la cabina di regia ha stabilito, secondo le fonti, nel 10% l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e il 15% delle ospedalizzazioni per decretare il passaggio dalla zona bianca a gialla.