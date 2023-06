Il centro città è "terra di nessuno": rubate due panchine donate dai commercianti

Sparite nel nulla, senza che nessuno abbia visto cosa è accaduto e soprattutto sappia che fine abbiano fatto.

Due delle quattro panchine donate dai privati in via Pirandello sono infatti scomparse dall'oggi al domani, secondo quanto racconta l'edizione di oggi del quotidiano La Sicilia.

Il fatto risalirebbe ad alcuni gioni fa, ma la vicenda ha avuto solo adesso l'onore (per così dire) delle cronache. Gli elementi di arredo urbano erano stati donati dai cittadini e dai commercianti quattro anni fa, cioè quando era iniziato un percorso di rivitalizzazione della via Pirandello, sorella "minore" della via Atenea, oggi sede di numerose attività di ristorazione.