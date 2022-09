Manifesti, cartelloni e adesivi abusivi: pioggia di ingiunzioni di pagamento

Manifesti, adesivi collocati su pali della luce e cassette Enel, cartelloni pubblicitari di ogni tipo e genere che promuovevano attività commerciali, case vacanze o serate in locali alla "moda".

Tutto abusivo, ovviamente, e collocato in totale spregio alle regole e al decoro urbano, tanto che c'è persino chi ha ritenuto di collocare delle locandine sulle vetrate esterne del Museo Civico, in pieno centro.

Comportamenti che sono finiti sotto la lente d'ingrandimento della Polizia locale, che, tra la metà a la fine del 2019 ha elevato numerosi verbali in violazione di un'ordinanza sindacale del 2015. Venti, al momento, le sanzioni che non essendo state pagate si sono trasformate in ingiunzioni da poche decine di euro (tra i 50 e i 60 euro, per la precisione) che sono state adesso notificate ai diretti interessati perché vengano pagate.

Forse.