Sta male mentre è in spiaggia, muore veterinario in pensione

L'uomo, Calogero Caracappa, era molto noto in città per la sua attività professionale

Tragica vigilia di Ferragosto a Sciacca. Un settantenne del luogo, Lillo Caracappa, veterinario in pensione, è infatti deceduto in seguito ad un malore mentre si trovava in spiaggia, in contrada San Marco.

Dopo essere stato soccorso dall'ambulanza del 118 l'uomo è stato trasportato presso l'ospedale "Giovanni Paolo II", ma le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi.

Il decesso è arrivato nella tarda serata di ieri.