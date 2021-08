Decespugliamento, dopo Ferragosto riprenderanno i lavori in centro e nelle periferie: ecco dove

Lunedì prossimo, 16 agosto, gli operatori ecologici delle ditte Iseda e Sea torneranno al lavoro per effettuare interventi di decespugliamento e di pulizia delle scalinate in varie zone del centro e in periferia.

Su disposizione dell’assessore comunale all’ecologia Aurelio Trupia, le ditte stanno seguendo un preciso calendario di interventi per eliminare erbacce e sterpaglie con attenzione particolare alle scalinate presenti in città.

Gli interventi delle squadre predisposte dagli uffici Iseda e Sea riguarderanno in particolare i quartieri del Villaggio Mosè e della zona Iacp, in particolare le scalinate che in questi giorni non sono state completate.

Ed ancora gli operatori ecologici interverranno in via della Pace, via Rosolino Pilo e via Tortorelle. Decespugliamento anche in via Rapisardi, Discesa Mirate, via Monti, via degli Svevi, via Confalonieri, via Pisacane, Micca, Cairoli e traverse limitrofe, via Solferino, Caruso Lanza e Polibio.