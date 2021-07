Goletta Verde, due fiumi della provincia sono "fortemente inquinati"

Due fiumi su i tre controllati in provincia di Agrigento sono risultati "fortemente inquinati". E' questo l'esito dell'annuale monitoraggio condotto da Goletta Verde di Legambiente, che ha appunto effettuato dei prelievi in una ventina di corsi d'acqua in tutta l'Isola rilevando uno stato di salute sostanzialmente non buono del mare siciliano.

Rispetto al territorio agrigentino, Goletta verde ha effettuato dei prelievi tra il 5 e il 7 luglio, individuando come "fortemente inquinati" il torrente Cansalamone a Sciacca e il fiume Palma (alla foce) di Palma di Montechiaro.

Entro i parametri di legge, invece, la qualità delle acque alla foce del fiume Naro, a Cannatello.