L'inchiesta sui dati Covid falsati, Zambuto: "Di Liberti sospesa dal servizio"

L'assessore regionale: "Il provvedimento, unitamente all’avvio del procedimento disciplinare, sarà adottato quando sarà notificata l’ordinanza che, ad oggi, non è stata trasmessa agli uffici"

"Maria Letizia Di Liberti, con decorrenza dalla data della misura cautelare che la riguarda, è obbligatoriamente sospesa dal servizio in applicazione delle vigenti disposizioni. Il provvedimento, unitamente all’avvio del procedimento disciplinare, sarà adottato quando sarà notificata l’ordinanza che, ad oggi, non è stata trasmessa agli uffici". Lo dichiara in una nota l’assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto.

Maria Letizia Di Liberti è il dirigente del dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell'assessorato alla Salute della Regione Siciliana che è finito agli arresti domiciliari in seguito all'inchiesta della Procura di Trapani per dati Covid falsati.