"I soldi della vendita degli immobili usati per pagare per gli stipendi", niente danno erariale milionario: assolti sei dirigenti Iacp

“Non è emerso che il mancato utilizzo dei proventi da alienazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria abbia provocato un deprezzamento o un deterioramento del patrimonio immobiliare”.

Con queste motivazioni, i giudici della sezione giurisdizionale della Corte dei conti hanno assolto l’ex direttore generale dell’Iacp Ulisse Sajeva, il dirigente di allora del servizio finanziario Salvatore Cacciatore e quattro componenti del collegio sindacale: Giovanni Antonio Catalano, Maria Rita Lo Iacono, Giovanni Patti e Riccardo Lauricella.

Ai sei imputati (difesi dagli avvocati Girolamo Rubino, Francesco Buscaglia, Giuseppe Geremia, Danika La Loggia, Alberto Cutaia, Rosario De Marco Capizzi) si contestava un danno erariale complessivo di oltre 4 milioni di euro perché avrebbero avallato, o comunque omesso di vigilare, sulla presunta distrazione di alcune somme (i proventi derivanti dalla vendita di alloggi popolari) dal loro vincolo di destinazione originario, ossia programmi di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare esistente dell’Iacp.

Quelle risorse finanziarie, di proprietà dell’ente, secondo l’ipotesi della Procura regionale, sarebbero state utilizzate per una destinazione non consentita, ovvero il pagamento delle spese correnti come stipendi del personale e tasse.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Sajeva e Cacciatore era stata chiesta la condanna al pagamento di quote individuali di 1.630.252 euro ciascuno; per Catalano, Lo Iacono, Patti e Lauricella, componenti del collegio sindacale era stato chiesto un “conto” di 203.781,50 ciascuno.