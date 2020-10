Tre raid nelle campagne, devastati vigneti: danni per migliaia di euro

Dei veri e propri "raid" nelle campagne di Canicattì si sono registrati negli ultimi 20 giorni. Tre episodi almeno, denunciati alle Forze dell'Ordine, che hanno visto danneggiare intere coltivazioni.

A riportare la notizia è il quotidiano La Sicilia. L'ultima azione vandalica registrata risale a pochi giorni fa: ignoti si sono introdotti in un vigneto e hanno tagliato almeno 500 piante in piena fruttificazione e che sui rami aveva l'uva quasi pronta per essere raccolta e commercializzata.

Dietro questi veri e propri "raid" potrebbe celarsi una vera e propria organizzazione, essendo un lavoro troppo sistematico e ad ampio raggio per poter essere condotto da singoli soggetti.