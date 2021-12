Cede il manto stradale, chiusa la sp 47 per Villafranca Sicula

Cede il manto stradale, chiusa al transito veicolare la Provinciale 47 S.Anna, Caltabellotta, Villafranca Sicula. A disporlo con apposita ordinanza è il dirigente del settore Infrastrutture stradali. Il tratto interessato è quello che andrà dal chilometro 6 + 940 al chilometro 7 + 380, che sarà totalmente chiuso fino a cessato bisogno.

I veicoli con peso inferiore alle 3,5 tonnellate e provenienti da Burgio o Caltabellotta e diretti a Lucca Sicula, potranno procedere attraversando il centro abitato di Villafranca Sicula su via Vittorio Emanuele. I mezzi pesanti provenienti da Caltabellotta e diretti verso Lucca Sicula saranno deviati, al km 6+650, verso il comune di Burgio, per ricongiungersi con la statale 386 per Lucca Sicula e viceversa.